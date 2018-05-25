РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В подмосковном Подольске празднование Ураза-байрама состоится 15 июня и будет проходить на двух площадках города, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Праздник Ураза-байрам, завершающий священный месяц Рамадан, во время которого мусульмане соблюдают строгий пост, состоится 15 июня. В городском округе Подольск праздник пройдет на двух специально выделенных площадках по адресам: Подольск, улица Гайдара, дом №11А и Домодедовское шоссе, дом №35А. Проходить празднование будет с 7:00 до 8:00», - говорится в сообщении.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.