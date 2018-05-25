РИАМО - 25 мая. Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что разводится со своей супругой Матильдой, с которой состоял в браке с 2010 года, сообщает в пятницу Газета.ru.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — написал Шнуров в Instagram.

Музыкант призвал СМИ не нарушать их личное пространство.

Шнуров и Матильда состояли в браке с 2010 года.

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