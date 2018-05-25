РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. В пятницу в Балашихе отметили Международный день соседей, в рамках праздника жители смогли проконсультироваться у специалистов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и познакомиться со своими соседями, сообщается на официальном сайте Госжилинспекции Московской области.

Неделя добрососедства стартовала в Московской области 21 мая и завершилась в пятницу празднованием Международного дня соседей. В этот день массовые мероприятия прошли на придомовых территориях, в парках и скверах Подмосковья. Основной площадкой проведения акции стала Балашиха. На праздник пришли балашихинцы вместе со своими детьми. Жителей поздравил заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Александр Белоусов, подчеркнув, что с каждым годом в Дне соседей принимает участие все большее количество людей, представляющих разные муниципалитеты региона.

«Люди сегодня смогли не только познакомиться с соседями, но и проконсультироваться у профильных специалистов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, наметить план решения актуальных вопросов», - сказал Белоусов.

В течение недели добрососедства проходили встречи жителей с управляющими организациями, а также праздничные мероприятия.

«Нам повезло с погодой, все запланированные концерты, конкурсы и встречи состоялись. На праздник люди пришли с хорошим настроением и желанием активно участвовать в жизни своего дома», - отметила генеральный директор саморегулируемой организации некоммерческое партнерство управляющих организаций Московской области Наталья Абросимова.

«Праздник добрососедства – это отличный шанс для жителей Подмосковья совместно обсудить актуальные для всех вопросы, наладить непосредственную коммуникацию с управляющими организациями и муниципалитетами», - добавил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

«Международный день соседей» — всероссийская акция, цель которой сформировать добрососедские отношения и привлечь жителей к принятию коллективных решений, от которых зависит жизнь в многоквартирных домах.