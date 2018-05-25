РИАМО - 25 мая. В пятницу порывы ветра в столице могут достигнуть 15 метров в секунду, жителей города призвали быть особенно осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По информации метеобюро Москвы, 25 мая в Москве в течение дня ожидаются порывы северо-восточного ветра местами до 12-15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Москвичей призвали быть осторожными и внимательными.

Ранее синоптики сообщали, что в пятницу в столице ожидается солнечная погода без осадков, воздух прогреется максимум до 19 градусов.