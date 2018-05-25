РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Члены межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета 31 мая обсудят вопросы погашения долгов по платежам и соблюдения трудового законодательства в рамках выездного заседания на промышленной площадке в Подольске, сообщается на сайте администрации округа.

«В соответствии с планом проведения выездной межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета, утвержденным главой Подольска, 31 мая состоится заседание МВК на промышленной площадке «Гиредмета» (АО «Химико-металлургическая компания», образованная на базе опытного химико-металлургического завода «Гиредмет» – ред.)», – говорится в сообщении.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрят вопросы погашения недоимки в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, контроля соблюдения обязанностей по уплате обязательных платежей, соблюдения норм трудового законодательства. Заседание состоится в 12:00 по адресу: улица Железнодорожная, дом 20.