РИАМО - 25 мая. Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) открылось в пятницу в дополнительном офисе «Щелковский» банка «Возрождение», теперь жители Щелкова – физические и юридические лица – могут получить на одной площадке как финансовые, так и муниципальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы администрации Щелковского района Ирина Иванова, директор МФЦ Щелковского района Илья Шумейко и региональный управляющий дополнительного офиса «Щелковский» банка «Возрождение» Ирина Постникова, а также представители средств массовой информации и клиенты Банка.

«Крайне важно, чтобы жители города могли максимально быстро и в ближайшей доступности от места проживания получать услуги многофункционального центра. Кроме того, с банком «Возрождение» мы сотрудничаем с момента его открытия в городе Щелково, и новый проект является закономерным продолжением этого сотрудничества», – подчеркнула Иванова.

В свою очередь Постникова отметила, что основная задача, которую банк ставил перед собой, приглашая на свою площадку МФЦ, дать возможность клиентам, а также жителям, предпринимателям города, прийти в банк и получить весь комплекс услуг: муниципальных, государственных, банковских.

«Это уникальная ситуация на рынке Щелковского района и в данном случае – наше сильное конкурентное преимущество», - подчеркнула Постникова.

Совместный проект банка «Возрождение» и МФЦ реализуется с начала 2017 года. На сегодняшний день окна МФЦ открыты в Воронежском филиале в отделениях банка в Московской области — в городах Балашиха, Железнодорожный, Наро-Фоминск, Воскресенск, Мытищи и Раменское.

Дополнительный офис «Щелковский» банка «Возрождение» успешно работает в городе с 1991 года. Обслуживает более 40 тысяч карточных счетов частных лиц, около трети которых составляют зарплатные, и более 800 счетов юридических лиц, из них порядка 250 – клиентов корпоративного, малого и среднего бизнеса. Розничный депозитный портфель Щелковского офиса составляет более 3 миллиардов рублей, кредитный ­– около 1 миллиарда рублей. В рамках действующего соглашения банк тесно сотрудничает с администрацией Щелковского района.

Новый МФЦ в офисе банка открыт по адресу: город Щелково, площадь Ленина, дом 5. График работы МФЦ: вторник и четверг: 9:00-17:00; перерыв: 13:00-13:45.