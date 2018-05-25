РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация приступила к укладке нового асфальта на Красной улице, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в пятницу (25 мая – ред.) на улице Красной начались работы по укладке нового асфальтового покрытия. На данный момент работы проводятся на полосе движения, в сторону улицы Победы, после чего будет отфрезерована вторая полоса», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в ближайшие дни в микрорайоне Климовск начнутся работы на улице Суворова.