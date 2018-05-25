РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска впервые выпустился кадетский класс школы №32, праздник последнего звонка прошел в пятницу, сообщается на сайте администрации городского округа.

В общеобразовательных учреждениях Подольска в пятницу прошли последние звонки. В школе №32 микрорайона Кузнечики, открывшейся в 2012 году, в шестой раз выпустились одиннадцатиклассники. При этом впервые выпускался и кадетский класс.

«На торжественной линейке собрались гости, учителя, выпускники и родители. Кадеты-одиннадцатиклассники простились со знаменем и передали его десятому кадетскому классу. По окончании торжественной линейки все участники мероприятия прошли в актовый зал школы, где праздник продолжился выступлением 11-классников. Звучали песни, стихи, слова благодарности родной школе, педагогам и любимому классному руководителю», - говорится в сообщении.

В торжественном мероприятии принимали участие офицеры, представители администрации округа в лице начальника территориального отдела в микрорайоне Кузнечики Евгения Патрушева, председатель Фонда Подольских курсантов полковник запаса Владимир Безуглый и многие другие.

Средняя общеобразовательная школа №32 находится в новом микрорайоне Подольска, построенном для военнослужащих, уволенных в запас. Открыта школа в 2012 году на историческом месте: ранее здесь располагался 177 авиационный истребительный полк, с этого аэродрома взлетали самолеты, защищавшие подступы к столице в годы Великой Отечественной войны.