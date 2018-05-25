РИАМО - 25 мая. В строительной компании Urban Group формируют антикризисную управленческую команду, оперативное управление компанией осуществляет ее владелец, говорится в сообщении пресс-службы застройщика.

В апреле 2018 года собственник Urban Group Александр Долгин инициировал процесс внешнего аудита, в ходе которого были выявлены грубые ошибки и нарушения в системе управления и руководства компанией, в частности, необъективная отчетность, нецелевое расходование средств, немотивированное распределение бюджетов, направление и перенаправление денежных потоков, а также отсутствие системы двухсторонней коммуникации с участниками долевого строительства и нарушения контрактов с подрядчиками и контрагентами.

«Это стало причиной возникновения негативных последствий и повлекло за собой ряд увольнений ключевых сотрудников компании. 23 апреля 2018 года Александр Долгин принял на себя операционное управление компанией. В данный момент формируется новая команда, разработан режим антикризисного менеджмента, запущены механизмы выхода компании из сложившейся ситуации. Ведутся конструктивные встречи с представителями Минстроя, правительства РФ и других заинтересованных сторон», - отмечается в сообщении.

Ранее министерство строительного комплекса Московской области отметило снижение строительной активности группы компаний Urban Group с начала 2018 года. В настоящее время Минстрой Подмосковья проводит тщательный анализ реализации существующих проектов долевого строительства на предмет соблюдения сроков и исполнения обязательств.

Ранее на сайте фонда защиты прав дольщиков сообщалось, что фонд проводит консультации по ситуации с застройщиком Urban Group, после чего курирующему заместителю председателя правительства РФ будет представлен доклад о ситуации и дальнейших действиях.

Сейчас в СМИ активно обсуждается, что один из крупнейших застройщиков Подмосковья - строительная компания Urban Group - не выдерживает плановые сроки ввода объектов долевого строительства в эксплуатацию. В ряде объектов строительство ведется с отставанием от запланированного графика, а в других официально перенесены плановые сроки ввода объектов в эксплуатацию.