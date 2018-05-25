РИАМО - 25 мая. В подмосковных Мытищах завершают работы по обустройству въездных групп, там будут установлены стелы, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Всего планируется установить четыре стелы при въезде на территорию округа и две – непосредственно при въезде в город Мытищи. Существующую въездную группу в город с Осташковского шоссе реконструируют. На сегодняшний день выполнено благоустройство прилегающей территории, произведена чистка конструкции, завершаются работы по укладке плитки в нижней части конструкции», — говорится в сообщении.

Заместитель главы администрации Мытищ Александр Бирюков отметил, что на данный момент буквы демонтированы, заказан новый формат, они появятся через две недели.

«Буквы сделаны из бетона и металла. Также предусмотрена подсветка конструкции», — добавил Бирюков.

В конце мая представители администрации планируют выехать на место и оценить результаты работы по установке новых въездных групп.