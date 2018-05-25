РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Два поезда Курского направления МЖД, которые следуют через Подольск, с 5 июня начнут делать остановки на станциях «Покровская» и «Красный строитель», сообщается в группе «Центральная ППК (ЦППК)» в соцсети «ВКонтакте».

«Два поезда Курского направления МЖД с 5 июня будут останавливаться на станциях (платформах) «Покровская» и «Красный Строитель». Остановки прибавятся у поезда №6243Р, который следует от станции «Москва-Каланчевская» до платформы «Львовская», отправлением в 17:25 и у поезда №6245В от станции «Царицыно» до платформы «Львовская» отправлением в 18:09», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, изменения были внесены для удобства пассажиров.

АО «Центральная ППК» – крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2017 году пассажирами ЦППК стали 573,4 миллиона человек. Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 91%, в целом доля в России – свыше 63%.