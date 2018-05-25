РИАМО – 25 мая. Президент РФ Владимир Путин и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин пошутили о протяженности Европы после комментария главы французского государства Эммануэля Макрона на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Макрон в ходе бизнес-диалога «Россия-Франция» рассказал о том, что объединяет две страны. Он также прокомментировал, что Европа простирается от Атлантики и до Урала, отметив надежду на развитие двусторонних отношений.

«Не знаю, может быть, это неточность перевода, господин президент, но у нас Европа — от Лиссабона до Владивостока», — сказал Шохин.

Путин в свою очередь заметил, что Шохин украл у него шутку.

«Только я собрался с этого начать — украл у меня. Ну, и ладно», — пошутил Путин.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.