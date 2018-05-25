РИАМО – 25 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон на Петербургском международном экономическом форуме обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с формулировкой mon cher Vladimir и отметил важность совместной работы, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Дорогой Владимир, я считаю, что необходимо работать вместе», — сказал Макрон.

Французский лидер также процитировал роман «Война и мир» Льва Толстого.

Ранее Путин назвал Францию давним и надежным партнером России.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.