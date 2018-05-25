РИАМО – 25 мая. Российский актер Максим Суханов может сняться в фильме о «красногорском стрелке», авторы проекта запрашивают субсидию на создание фильма у министерства культуры РФ, сообщает «Интерфакс».

В пятницу в министерстве проходит защита проектов, претендующих на субсидию из федерального бюджета.

«Фильм основан на документальной истории, которая произошла в Подмосковье пару лет назад и сразу же мифологизировалась. Это история о «красногорском стрелке». Съемки будут проходить в Подмосковье. Основной состав картины собран и подписан», - рассказали авторы.

Художественным руководителем проекта будет кинорежиссер Борис Хлебников, главные роли исполнят Максим Суханов и Мира Нинидзе.

По словам Хлебникова, это будет «социальная драма, стремительная и динамичная».

Прозвище «красногорский стрелок» получил предприниматель Амиран Георгадзе. В октябре 2015 года в подмосковном Красногорске он застрелил первого замглавы администрации Красногорского района Юрия Караулова и гендиректора ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей» Георгия Котляренко. В тот же день Георгадзе убил своего партнера по строительному бизнесу Тристана Закаидзе и случайного встречного - работника охраны газеты «Московский комсомолец» Константина Смыслова. Позже Георгадзе был найден мертвым в одном из частных домов в деревне Тимошкино, он покончил с собой.