РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Два места отдыха у воды с возможностью купания граждан откроют в подмосковном Красногорске 1 июня, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации округа Игорь Куркин.

«Сегодня (25 мая – ред.) Красногорск представил к освидетельствованию Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Московской области места официально разрешенного отдыха населения у воды с купанием. Таких мест в соответствии с постановлением администрации муниципалитета два: на левом берегу реки Москвы в военном городке Павшино в микрорайоне Южном, и левом берегу реки Банька в районе гидроузла №5. Мы получили акты с положительным заключением о готовности мест отдыха у воды на купальный сезон 2018 года. Открытие пляжей состоится 1 июня», – сказал Куркин.

Он отметил, что предварительно были взяты все необходимые пробы воды. Также завезен песок, сертифицированный для отсыпки пляжей.

«Пляжи оборудованы средствами спасения людей на воде, там будет организована работа спасательных постов, на которых впервые будут дежурить спасатели аварийно-спасательного отряда горокруга. Отряд был создан в 2018 году в Красногорске по решению главы Радия Хабирова на базе Единой дежурной диспетчерской службы округа», – добавил Куркин.

По его словам, дежурство спасателей будет осуществляться в течение всего купального сезона ежедневно с 9:00 до 20:00. На каждом спасательном посту будут дежурить по два спасателя, которые имеют профессиональную подготовку и аттестованы на проведение аварийно-спасательных работ, в том числе на воде. В выходные дни, когда большой наплыв народа, на пляжах будут дежурить медики.

«В городском округе Красногорск есть 27 мест рекреации у воды и исторически сложившихся мест купания граждан. Купаться там не рекомендуется», – заключил Куркин.