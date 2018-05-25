РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В пятницу на последнем звонке директор лицея №15 Алевтина Ткачева вручила 47 выпускникам сертификаты на учебу в автошколе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в лицее №15 прошел последний звонок, на нем присутствовали почетные гости: глава муниципалитета Владимир Ружицкий и депутат Госдумы Лидия Антонова.

«Дорогие мои выпускники и родители! Сегодня окончание школьной жизни. Вы уже становитесь взрослыми, вступаете в самостоятельную жизнь. Впереди тяжелая пора – сдача экзаменов. Мы постарались вложить в вас все те знания, которыми обладали сами. С этого года (с 2018 года – ред.) у нас появится новая традиция – подарок от директора выпускникам. Сегодня я вам вручаю сертификаты на обучение в одной из автошкол городского округа Люберцы», – сказала Ткачева.

Она добавила, что все 47 выпускников лицея №15 допущены к сдаче ЕГЭ.

«Я уже многие годы прихожу в школы на выпускные вечера и последние звонки. Это волнительные мероприятия. Есть даты, которые остаются в памяти человека навсегда. Сегодняшнее событие останется в памяти у выпускников. Сегодня у вас завершается определенный этап, вы его завершили достойно», – отметил Ружицкий.

Он поблагодарил учителей за те труды, которые они вложили в детей.

«Люберецкое учительство одно из лучших в России. Более 60% наших выпускников поступают на бюджетные места в вузы», – добавил Ружицкий.

В свою очередь Антонова выразила надежду, что выпускники сумеют достойно пройти все сложности, связанные с поступлением в вузы.

«Вы будете учиться, работать, но никогда не забывайте, что являетесь гражданами великой России. Помните, что в школах вас любят, что вами гордятся. Любите нашу Родину, берегите своих родителей и создавайте счастливые семьи, желаю найти вам свою любовь. Хочется пожелать, чтобы вы обязательно нашли работу востребованную и любимую», – заключила Антонова.