РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. После жалобы жительницы подмосковной Балашихи березовую рощу в микрорайоне Южное Кучино очистили от мусора, сообщается на портале «Добродел».

Жительница Балашихи пожаловалась на то, что березовая роща за домами №№6 и 7 в микрорайоне Южное Кучино захламлена мусором. Администрация Балашихи рассмотрела обращение.

«Силами подрядной организации произведены работы по уборке и вывозу мусора с территории вблизи домов №6 и №7 микрорайона Южное Кучино. В настоящее время территория находится в надлежащем состоянии, что подтверждено материалами фотофиксации», - сказал замглавы администрации Балашихи Сергей Чабан.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.