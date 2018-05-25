РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. В подмосковной Балашихе с начала 2018 года отремонтировали более 270 подъездов, приемку прошли 65 из них, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По губернаторской программе «Мой подъезд» мы проводим текущий ремонт подъездов. С начала 2018 года в нашем городе отремонтировано 274 подъезда в многоквартирных домах. Сегодня (25 мая – ред.) на улице Новая, дома №№27 и 39, в микрорайоне Железнодорожный комиссия из сотрудников управления ЖКХ администрации Балашихи, Госжилинспекции и управляющих компаний провела приемку подъездов. С начала года приемку прошли 65 подъездов», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в подъездах отремонтировали мусоропроводы, покрасили стены и потолки, уложили плитку, заменили почтовые ящики, светильники и окна. Проектные решения согласовывают вместе с жителями.

Губернаторская программа софинансирования текущего ремонта подъездов «Мой подъезд» в Подмосковье стартовала в начале 2017 года. В 2018 году в Балашихе к 1 декабря отремонтируют 1 260 подъездов в многоквартирных домах.