РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В пятницу во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске награждали организации за вклад в развитие экономики округа, всего благодарственные письма получили порядка 30 организаций, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во Дворце культуры «Октябрь» в пятницу состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, который отмечается ежегодно 26 мая. В рамках мероприятия прошла концертная программа и награждение особо отличившихся организаций округа, которые внесли свой вклад в развитие экономики Подольска.

«В сегодняшнем мероприятии приняли участие 150 человек, среди которых были представители малого и среднего бизнеса. Конечно, мы не можем сравнить вклад малого и среднего бизнеса с такими предприятиями как «Гидропресс», «ЗиО-Подольск» и так далее, однако они также вносят свою крупицу в улучшение жизни в Подольске. В рамках программы благодарственными письмами наградили около 30 особо отличившихся организаций, которые создают новые рабочие места, инвестиционные проекты и так далее», – сказал начальник управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации округа Иван Шляхтин.

Он отметил, что всего на сегодняшний день на территории городского округа насчитывается около 15 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, а общий доход от их деятельности в налоговый бюджет округа составляет около 48%.

Благодарностью главы городского округа Подольск за высокие показатели развития предприятия, большой вклад в развитие экономики округа были награждены следующие организации: АО «Шенкер», ЗАО «Подольский завод стройматериалов», ОАО «Подольская теплоэнергетическая компания», ООО «Физприбор» и другие.

С предстоящим праздником предпринимателей Подольска поздравил также замглавы администрации Алексей Кук, который пожелал бизнесменам высоких доходов, здоровья и стабильности. В завершении программы состоялся фуршет.