РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В городском округе Котельники с начала текущего года рабочие восстановили около 50 качелей на подвесных цепях, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В 2018 году на территории Котельников восстановлены и приведены в порядок практически все качели на подвесных цепях, всего их насчитывается около 50. В ближайшее время завершим работу полностью. Начиная с июня прошлого года (2017 года - ред.) они не функционировали, поскольку сидения качелей были на жестком подвесе и не соответствовали требованиям безопасности по ГОСТу. Из бюджета города мы выделили средства и заменили их на подвесные цепи», – сказала глава муниципалитета Ирина Польникова.

Она отметила, что работы были проведены в целях безопасного отдыха детей и исключения возможности получения травм при использовании качелей. Восстановление выполнено на всей территории города: на 3-м Покровском проезде, улице Строителей, в микрорайонах Южный, Белая Дача, Силикат, Опытное поле, а также по другим адресам.

В 2018 году в Котельниках в рамках комплексного благоустройства дворов будет установлено порядка 50 различных современных и безопасных элементов для отдыха детей. На площадках появятся горки, качели, карусели, песочницы и спортивные элементы, например, гимнастические комплексы и шведские стенки. Спортивные элементы ориентированы на детей разных возрастов, ими также смогут пользоваться взрослые.