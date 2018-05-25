РИАМО - 25 мая. В пятницу в некоторых школах Москвы прозвенел последний звонок, многие выпускники отправились праздновать окончание школы в парк Горького, передает корреспондент РИАМО.

Выпускники столичных школ после торжественных мероприятий в учебных заведениях отправились гулять в парк Горького. Нарядные юноши и девушки с праздничными ленточками отдыхают и фотографируются на Пушкинской набережной.

Некоторые выпускники вместе с родителями отправились на прогулку в Нескучный сад. Также многие школьники в честь последнего звонка решили отправиться на речную прогулку по Москве-реке.

Уже в понедельник, 28 мая, одиннадцатиклассники сдадут первый экзамен - ЕГЭ по географии и информатике. Всего в Москве экзамены напишут более 58 тысяч выпускников школ.

Традиционно последний звонок в российских школах проходит 25 мая, однако может быть назначена и другая дата праздника. В этот день в школах проводят торжественную линейку, потом выпускники отмечают праздник в парках и кафе.