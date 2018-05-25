РИАМО - 25 мая. Два подмосковных музея - музей-заповедник П.И. Чайковского и Центральный музей военно-воздушных сил – стали финалистами ХХ международного фестиваля «Интермузей», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок – 499.

«Названы финалисты конкурса международного фестиваля «Интермузей». В финале по четырем номинациям представлено 20 проектов. Авторами двух из них являются представители Подмосковья – Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского и Центральный музей военно-воздушных сил – филиал Центрального музея Вооруженных Сил РФ», - отмечается в сообщении.

Музей-заповедник П.И. Чайковского выступил в номинации «Лучший научно-исследовательский музейный проект» с проектом «Академическое полное собрание сочинений П.И. Чайковского».

«Это масштабный и уникальный проект. Его главная задача – представить сочинения великого русского композитора во всей своей полноте в их авторском виде, избавив от многочисленных редакторских изменений и искажений, а также наряду с общепризнанными шедеврами открыть исполнителям и слушателям те произведения, которые многие десятилетия по разным причинам оставались «за кадром», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она добавила, что в этом проекте также участвует Государственный институт искусствознания.

Центральный музей военно-воздушных сил в номинации «Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие» представил проект «Волонтерская программа 2012-2018 годов реставрации музейных экспонатов автономной некоммерческой организации «Фонд помощи музею ВВС».

Теперь финалистам предстоит защищать свои проекты перед жюри, которое определит победителей и обладателя Гран-при. Итоговое открытое заседание жюри состоится 1 июня.

XX международный фестиваль «Интермузей» пройдет с 31 мая по 3 июня в Москве на ВДНХ. Он объединит около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля – познакомиться с ними. Тема ХX фестиваля – «Музеи и общество». Официальным регионом-партнером фестиваля второй год подряд выбрана Московская область.

Право представить свои экспозиции на фестивале «Интермузей» получили 16 подмосковных музеев. Среди них четыре федеральных (историко-художественный музей-заповедник «Абрамцево», музей-усадьба «Архангельское», исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», Центральный музей военно-воздушных сил), восемь государственных и четыре муниципальных (Егорьевский историко-художественный музей, Лыткаринский историко-краеведческий музей, Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль», Музей истории русского платка и шали).

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