РИАМО - 25 мая. Власти Подмосковья ставят перед собой задачу увеличить темпы роста валового регионального продукта, в том числе для этого Московская область активно работает с инвестициями, сообщил РИАМО в пятницу министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан.

«По текущим предварительным прогнозам, в 2018 году плановый объем ВРП составит 4,2 триллиона рублей. Это примерно на 3% выше, чем ВРП прошлого года. Наша главная задача - увеличить темпы роста», - сказал Ан в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что Подмосковье активно работает с инвестициями и поиском источников дополнительных доходов, чтобы расти более амбициозными темпами.

В частности, в пятницу власти Подмосковья подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве с Роснефтью». Ан рассказал, что в соглашении зафиксированы основные моменты, - в целом экономическое сотрудничество, увеличение доходной базы региона, и ключевым элементом явилась цель бесперебойных поставок топлива для сельхозпроизводителей региона.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ длится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он активно работает на сессиях форума и планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.