РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 мая. Власти Королева обратились в Минстрой Подмосковья с просьбой рассмотреть возможность смены застройщика дома-долгостроя на Тарасовской улице, написал руководитель администрации Королева Юрий Копцик в своем аккаунте в Instagram.

В Королеве в пятницу в рамках традиционного объезда городской территории провели проверку хода строительства дома-долгостроя на Тарасовской, 14.

«Побывав сегодня (25 мая – ред.) на площадке убедился, что, несмотря на заверения руководства компании, работы в доме ведутся в очень низком темпе. Терпеть ложь застройщика, оправдываться перед жителями и снова давать компании шанс больше мы не видим смысла, поэтому глава города поручил решить вопрос радикально, и мы обратились в Минстрой с просьбой рассмотреть возможность смены застройщика. Сегодня в министерстве состоится совещание с участием руководства «Партнер-Капитал» и потенциальных застройщиков», – написал Копцик.

Он уточнил, что результаты рассмотрения вопроса в министерстве будут известны уже на следующей неделе.

На Тарасовской улице дольщики ждут ввода в эксплуатацию двух домов – №№14 и 2. Дом №14 должны были ввести в эксплуатацию в 2014 году, однако дольщики до сих пор ждут свои квартиры. В доме №2 на Тарасовской улице сейчас ведутся работы по обустройству котельной и кровли, по подготовке к монтажу лифтового оборудования, завершается остекление, строительство соединительных перегородок.