РИАМО – 25 мая. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал Францию давним и надежным партнером России, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Франция — наш традиционный, давний и надежный партнер. Почему говорю надежный? Потому что Франция всегда занимала собственную позицию в мировых делах и всегда стремилась отстаивать свой суверенитет», — сказал Путин.

По его словам, эта черта высоко ценится во всем мире, поскольку она является залогом стабильности.

Ранее глава российского государства отметил на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что отношения между Россией и Францией развиваются, торговый оборот между двумя странами по итогам прошлого года вырос почти на 25%.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.