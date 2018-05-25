РИАМО – 25 мая. Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность заключения полноценного торгового мира и добавил, что РФ выступает за конструктивный диалог по этому вопросу, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Нам нужны не торговые войны и не перемирие, а полноценный торговый мир», — сказал Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что в России не пытаются идеализировать ситуацию, соперничество всегда будет, но нужно сохранять уважение.

«Россия выступает за конструктивный партнерский диалог», — заключил Путин.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.