РИАМО - 25 мая. Авария с участием джипа и мопеда произошла на Сущевском Валу в Москве, в результате ДТП люди не пострадали, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«Около 15:00 на улице Сущевский Вал произошло столкновение джипа и мопеда. В результате ДТП пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия прибыла полиция, выясняются обстоятельства случившегося.