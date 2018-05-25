РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 мая. Более 200 компаний продемонстрировали свою продукцию на фестивале бизнеса «Я выбираю успех!», который открылся в подмосковном Королеве в пятницу, написал глава Королева Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Фестиваль бизнеса «Я выбираю успех!», организованный Торгово-промышленной палатой Королева при поддержке администрации города, проходит на площади перед гипермаркетом «Глобус» 25-26 мая.

«Участниками фестиваля стали представители среднего и малого предпринимательства. Всего более 200 компаний. В рамках фестиваля в презентационных зонах предприниматели продемонстрировали свою продукцию различной направленности. Многие из них представили свои стартапы и новые разработки», – написал Ходырев.

В программе фестиваля также были мастер-классы от предпринимателей, презентация «Школы молодого предпринимателя», ярмарка вакансий и многое другое. Также свои выступления на фестивале покажут творческие коллективы города.