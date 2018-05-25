РИАМО – 25 мая. Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума прокомментировал прошлогоднее высказывание бывшего первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о «цифровой болезни» российского лидера, глава государства отметил, что в этом плане он здоров, сообщает в пятницу Газета.ru.

В прошлом году во время ПМЭФ Шувалов на панельной дискуссии, посвященной блокчейну, рассказал о «цифровой болезни» Путина: тогда Шувалов отметил, что российский лидер понимает высокие технологии и цифровую экономику и интересуется этой сферой.

«Я здоров», — сказал президент, вспомнив слова о «цифровой болезни» во время сессии с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он добавил, что мировая экономика беременна цифровизацией, а беременность нельзя назвать болезнью.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.