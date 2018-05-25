РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В городском округе Люберцы до 10 июня текущего года рабочие завершат строительство выезда из микрорайона Самолет на 2-ю Вольскую улицу, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница внешнего пресс-центра группы «Самолет» Ольга Павлутина.

«Группа «Самолет» завершает строительство выезда из жилого комплекса «Люберцы» (микрорайон Самолет – ред.) на 2-ю Вольскую улицу. В апреле 2018 года специалисты компании проложили сети, а в середине мая начали работы по формированию полотна дороги. Магистраль почти закончена, осталось выполнить около 100 метров и положить асфальт. Завершить работы планируется 10 июня», – сказала Павлутина.

Она добавила, что компания начала процедуру сдачи объекта и проводит совещания с профильными министерствами о подготовке необходимых документов для запуска движения.

«После ввода объекта начнется процедура передачи магистрали в собственность Московской области и далее – в «Мосавтодор»», – пояснила Павлутина.