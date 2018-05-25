РИАМО – 25 мая. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме поздравил регионы, занявшие первые пять мест в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив по состоянию инвестиционного климата.

«По сути, нам удалось запустить механизм постоянных изменений, большую значимую роль в этом, в том числе, сыграл национальный рейтинг инвестиционного климата. По традиции хотел бы поздравить победителей этого года. Это - Тюменская область, Москва, Республика Татарстан, в пятерке лидеров оказалась Тульская область и, что мне особенно приятно, впервые мой родной город Санкт-Петербург», - сказал Путин.

Он добавил, что хорошую динамику изменений показали дальневосточные регионы.

В интегральном рейтинге регионов России по состоянию инвестиционного климата Подмосковье вошло в десятку лидеров, заняв девятую позицию. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева ранее отметила Московскую область как регион с заметным приростом инвестиций.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил, что в 2019 году перед Подмосковьем стоит задача подняться выше в рейтинге Агентства стратегических инициатив по состоянию инвестиционного климата в субъектах РФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Главной темой форума в этом году стало создание экономики доверия.