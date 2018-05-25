РИАМО - 25 мая. На проекте «Активный гражданин» стартовал очередной этап акции «Миллион деревьев», в ходе которой горожане выскажутся по проблеме озеленения своих дворов, по итогам акции выберут дворы, в которых посадят дополнительные деревья и кустарники, а также растения для посадки весной 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

На проекте «Активный гражданин» уже не первый год проходит голосование за дополнительное озеленение столичных дворов. Акция «Миллион деревьев» впервые прошла в 2013 году и с тех пор стала традиционной. За это время во дворах столицы высадили более 700 тысяч саженцев.

«Новая акция «Миллион деревьев» от «Активного гражданина» стартует уже сейчас. В проекте начался первый этап нового голосования», - отмечается в сообщении.

Голосование проходит в два этапа. На первом жители голосуют за дополнительное озеленение своего двора. По итогам будет составлен рейтинг дворов по количеству участников и голосов за озеленение. Во дворах, набравших наибольшее количество голосов, специалисты проведут обследование и оценят возможность посадки новых деревьев и кустарников. На втором этапе голосования жителям дворов-победителей предложат выбрать конкретные породы деревьев и кустарников, которые будут высажены весной 2019 года.

Этой весной активные граждане уже приняли участие в высадке растений, породы и сорта которых выбрали они сами в аналогичном голосовании 2017 года, также, как и дворы, где проходили посадочные работы. В этом голосовании приняли участие более 283 тысяч человек. 64,72% участников поддержали посадку деревьев и кустарников в своих дворах.

На втором этапе, который прошел в декабре 2017 – январе 2018 года, по адресам, отобранным в первом туре голосования, были выбраны конкретные породы деревьев и кустарников. В этом этапе приняли участие 15,9 тысячи горожан. В результате до конца весны во дворах Москвы планируется высадить около 4,5 тысяч деревьев и более 182 тысяч кустарников.