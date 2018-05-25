РИАМО – 25 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что система международных отношений в настоящее время проходит серьезное испытание на прочность, сообщает в пятницу Газета.ru.

Такое заявление глава российского государства сделал в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Такая дискуссия, неформальный диалог особенно важны сегодня, когда система международных политических, экономических, торговых отношений проходит серьезное испытание на прочность», — сказал Путин.

Он также добавил, что условия для ведения бизнеса, а также сама повседневная жизнь динамично меняются.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.