РИАМО – 25 мая. Авиакомпания «Аэрофлот» по требованию прокуратуры отменила ограничения по весу детских колясок, разрешенному для бесплатного провоза, также подобные ограничения сняты для инвалидных колясок, сообщает в пятницу ТАСС.

Ранее в ходе проверки, проведенной Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, в правилах воздушных перевозок пассажиров и багажа ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» были выявлены факты ограничения прав пассажиров, в частности ограничения по весу детских складных колясок, удерживающих устройств для детей до двух лет, а также в части провоза костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складных кресел-колясок только для пассажиров с ограничениями жизнедеятельности.

«В этой связи прокурор внес протест. По результатам его рассмотрения правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона», - отмечается в сообщении.