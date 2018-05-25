РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. Ярмарка вакансий и учебных мест состоится в подмосковной Балашихе 29 мая, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Двадцать девятого мая 2018 года Центр занятости населения городских округов Балашиха и Реутов приглашает на межрайонную ярмарку вакансий и учебных мест», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет с 13:00 до 15:00 в Ледовом дворце «Арена «Балашиха»» по адресу: улица Парковая, дом №2. Телефон для справок: 8(495)521-38-13.

Ярмарка вакансий в Балашихе пройдет в рамках фестиваля бизнеса, который стартовал в городском округе 22 мая. В этот же день в Ледовом дворце откроется выставка «Лучшие товары балашихинцам». А 30 мая в картинной галерее городского округа откроется фотовыставка о местных предприятиях. Завершится фестиваль 6 июня.

Фестиваль бизнеса проводится в Балашихе с 2017 года. В прошлом году в нем приняли участие более 100 предприятий городского округа.