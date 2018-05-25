РИАМО – 25 мая. Мобильный оператор Tele2 подвел итоги двенадцатой акции «Ночь в музее», по результатам которой более 40 тысяч клиентов компании воспользовались правом приоритетного входа в ключевые столичные музеи и посетили авторские экскурсии, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

В 2018 году Tele2 выступил стратегическим партнером столичной «Ночи в музее». Такое партнерство – продолжение стратегии lifestyle enabler, направленной на улучшение качества жизни москвичей и приобщение их к культурным городским событиям. Tele2 запустила специальные автобусы, которые курсировали между основными столичными музеями. За время акции ими воспользовались свыше 20 тысяч человек.

«В ночь с 19 на 20 мая абоненты Tele2 посетили шесть музеев Москвы в приоритетном порядке, без ожидания и очередей. Предварительно абоненты должны были зарегистрироваться на сайте проекта «Ночь в музее» Tele2. Наиболее популярными среди клиентов оператора стали музей-квартира М. А. Булгакова и Московский планетарий», - говорится в сообщении.

Наибольший ажиотаж вызвали авторские экскурсии «Оттенки Верещагина» Тутты Ларсен в Государственной Третьяковской галерее и «Жизнь как история» Константина Крюкова в музее М. А. Булгакова. Самой востребованной онлайн-трансляцией стала дискуссия Виктора Набутова «Нужно ли человеку лететь в космос?» в Музее космонавтики.

Наибольшее потребление трафика было зафиксировано в Дарвиновском музее. Там прошла еще одна авторская экскурсия «Настоящие животные чувства», ведущей которой стала Евгения Тимонова. Абоненты делились фотографиями и вели прямые эфиры в социальных сетях, совершали голосовые вызовы во время экскурсии и просмотра экспозиции музея.

Мобильные кофейни Tele2 возле популярных музеев Москвы пользовались большим спросом. За шесть часов работы фуд-траков абоненты оператора выпили более двух тысяч литров чая и кофе, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Для тех, кто не смог посетить авторские экскурсии, доступны записи на сайте проекта «Ночь в музее» Tele2.