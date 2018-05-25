РИАМО - 25 мая. В подмосковном Егорьевске в текущем году благоустроят Советскую улицу, которая проходит через исторический центр города, а на Советской площади устроят пешеходную зону с кафе и фонтанами, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

«В этом году (в 2018 году - ред.) в Егорьевске будет проведено масштабное благоустройство на улице Советской, которая проходит через самый центр города, и на прилегающих к ней общественных пространствах. Суммарная площадь реконструируемой территории составляет около 8,5 гектаров», – сказал начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.

Благоустройство затронет отрезок улицы протяженностью около 1,3 километра, а также шесть площадей, самой крупной из которых является Советская площадь. Проект предусматривает ликвидацию сквозного проезда через Советскую площадь. В результате площадь превратится в полноценное место отдыха – пешеходную зону с кафе, системой фонтанов, современной интерактивной детской площадкой и комфортабельной уличной мебелью.

При этом будет сохранен памятник Ленину, а в честь Успенского собора, выстроенного на площади в 1830-е годы и разрушенного в 1935 году, будет установлен памятный знак. При этом «отпечаток» планировки храма включат в рисунок мощения площади в масштабе 1:1. Кроме того, для маркировки того места, где когда-то находилась колокольня Успенского собора, планируется символическая звонница на четырех опорах.

«При создании проекта учитывались интересы горожан, туристов, задачи развития города и сохранения культурного наследия. Было важно, чтобы в результате работы возникло единое функционирующее пространство города. Благодаря масштабным преобразованиям местные жители смогут по-новому взглянуть на родной город, также, уверен, заметно повысится туристическая привлекательность Егорьевска», – заявил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

Также преобразуют площади перед краеведческим отделом Егорьевского историко-художественного музея (Музейная площадь) и перед Вечным огнем и мемориалом Славы (площадь Героев). Половина кругового объезда по периметру Музейной площади станет частью пешеходной зоны, а образовавшаяся перед музеем площадка подойдет для проведения различных культурных мероприятий. На площади Героев предполагается установить декоративную подсветку, новые скамейки, заменить покрытие пешеходной зоны.

На всем протяжении благоустраиваемого участка планируется придать форму деревьям, загораживающим фасады исторических зданий, и осуществить посадку новых. Работы будут включать и замену устаревших ограждений, вывесок, освещения.

Архитектурно-планировочную концепцию благоустройства разработало бюро «Ё Architects» во главе с архитектором Олегом Распоповым.