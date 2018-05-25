Одна из самых интересных частей экскурсии связана с историей пастилы. Во время урожайного года, когда некуда было девать яблоки, из них начали делать десерт: запекали в печи, протирали через сито, добавляли мед и взбивали массу специальным приспособлением – мутовкой.



На этот процесс порой уходило до двух суток, пока во второй половине 19 века не придумали миксер на ручном приводе, который также можно увидеть среди музейных экспонатов. Затем сладость расстилали ровным слоем и сушили – так и возникло название десерта.