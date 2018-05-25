© РИАМО
, Александр Манзюк
Музей русского десерта в Звенигороде – это кулинарный арт-проект, созданный почти 4 года назад художницей Татьяной Феиной. Здесь можно попробовать необычные сладости, приготовленные по старинным рецептам – вязовский пряник из ореховой муки, жевательную резинку 16 века – левак, гурьевскую кашу из печи и яблочную пастилу. Вместе с проектом «Усадебный экспресс» корреспонденты РИАМО узнали, что такое «заедки», откуда пошло выражение «дойти до ручки», и каким десертом на Руси выгоняли гостей.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Музей находится в здании с богатой историей, которому уже 126 лет. Дом принадлежал крестьянке Авдотье Фокиной, которая держала здесь пекарню, а затем попал в собственность к купцу Федору Немчинову. В советское время в здании была спортшкола, затем библиотека и выставочный зал, а в январе 2015 года здесь открылся музей русского десерта.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Художник Татьяна Феина вдохновилась традициями русской кухни и решила собрать в одном месте музейную экспозицию, русские гастрономические специалитеты и свои собственные картины в стиле наив.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Музей русского десерта – образовательная площадка и зона для сотрудничества кондитеров, деятелей культуры и гостей. Основная миссия проекта – сохранение и популяризация русских десертов и традиций русского чаепития как элементов национальной культуры.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Дизайн музея уникален – ни одна вещь не куплена в магазине. Все предметы мебели, в том числе огромное количество буфетов и абажуров, расписаны по авторской задумке и не дублируется.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На первом этаже музея находится русская печь. Туристам рассказывают, как «работает» настоящая печь, предлагают замесить тесто своими руками, слепить баранки и испечь их в специальном горниле для выпечки. Также туристов учат печь хлеб и пироги на закваске, готовить знаменитую гурьевскую кашу.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Кроме того, взрослые и дети могут записаться на мастер-классы по приготовлению шоколада, росписи пряников и лепке сахарных цветов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Второй этаж, где раньше была гостиница, сейчас занимает большой зал с экспозицией. Здесь проходят экскурсии, посвященные традициям крестьянского и купеческого чайного стола на Руси.
Экспозиция представлена в старинных буфетах, которые сами по себе являются и экспонатами. В них можно увидеть муляжи пирогов, колобков, кренделей, куличей, травы и пряности, а также старинные кухонные гаджеты.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В музее представлены различные виды пряников, самые известные из которых – печатный и редкий вязовский. Хотя технология его приготовления утеряна, сотрудники музея хранят рецепт, дошедший до наших дней: мука из лесного ореха или фундука, смешанная с медом и 10 видами пряностей.
В старину на Руси было еще одно необычное лакомство – разгонный пряник. Его выносили гостям как знак окончания торжества, когда те слишком засиделись, рассказывают на экскурсии.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Отдельная экспозиция посвящена калачам. В старину их пекли, заворачивая по центру крупное «брюшко» из теста, и подавали с вареньем и медом. Были и дешевые уличные калачи, с которыми связана известная русская поговорка. В санитарных целях, так как руки мыли очень редко, брались за края калача и съедали только верхнюю часть. Про бедных и голодных, которые доедали угощение целиком, говорили: «Дошел до ручки».
© РИАМО
, Александр Манзюк
Из интересных экспонатов – щипцы для колки сахарной головы, которая в старину считалась дорогим лакомством. Во время чаепитий с блюдца брали маленькие кусочки сахара и лишь надкусывали, чтобы почувствовать вкус, отмечают на экскурсии.
Посетителей музея угощают чаем с баварской мятой и попробовать конфеты из моркови, свеклы, леваш и пряник ржаной на меду.
© РИАМО
, Александр Манзюк
По словам экскурсовода, слово «десерт» пришло к нам из Франции и на Руси прижилось не сразу. В старину десерт называли «заедки» или «пирожное», причем такое кушанье не всегда предполагало сладкое блюдо. На Руси в качестве десерта к столу подавали пресную или соленую выпечку, запеканки, овсяные и ржаные кисели с добавками из сливок.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Сотрудники музея также советуют попробовать леваши – тонкие пласты толченого яблока или ягод, высушенные в печке, которые в шутку называют жвачкой 16 века из-за густой вязкой консистенции. Такое лакомство можно разжевывать часами и наслаждаться вкусом.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Одна из самых интересных частей экскурсии связана с историей пастилы. Во время урожайного года, когда некуда было девать яблоки, из них начали делать десерт: запекали в печи, протирали через сито, добавляли мед и взбивали массу специальным приспособлением – мутовкой.
На этот процесс порой уходило до двух суток, пока во второй половине 19 века не придумали миксер на ручном приводе, который также можно увидеть среди музейных экспонатов. Затем сладость расстилали ровным слоем и сушили – так и возникло название десерта.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В музейной лавке продают сладости на любой вкус: натуральный шоколад, расписные пряники, пастилу, сухие яблочные дольки, морковное печенье и многое другое. Все вкусности можно завернуть в крафтовую бумагу или уложить в сосновую шкатулку. Также здесь представлена ретро-посуда, открытки и мягкие игрушки hand made.
Кроме того, каждый гость может купить любую понравившуюся картину, стул или вешалку и пр. в качестве необычного сувенира.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Вход в музей бесплатный. Стоимость билетов на экскурсию и чаепитием в будни для взрослых составляет 300 рублей, для детей – 250 рублей. В выходные дни цена повышается на 100 рублей.
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