РИАМО - 25 мая. Оформление партии шовного хирургического материала из Литвы весом 27,5 килограммов приостановили на СВХ ООО «ОСТ-Терминал» в подмосковном Краснознаменске из-за ряда нарушений, груз оформили после предоставления необходимых документов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«На СВХ ООО «ОСТ-Терминал» 17 мая 2018 года было приостановлено оформление партии средств для ветеринарного применения (шовный хирургический материал), 27,5 килограммов, поступившей из Литовской Республики», - отмечается в сообщении.

При проведении ветеринарного контроля установлено нарушение целостности транспортной упаковки части продукции (одна коробка открыта). В журнале досмотра ПКВП электронной автоматизированной системы «Аргус» в пункте пропуска шовный материал некорректно учтен по весу. Отсутствует документ, который подтверждает качество и безопасность продукции (кетгут стерильный), выданный заводом-изготовителем.

«Груз оформлен после предоставления документа о качестве и безопасности продукции от завода-изготовителя и внесения изменений в электронную автоматизированную систему», - заключается в сообщении.