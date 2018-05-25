РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Жители подмосковного Красногорска в мае направили в Госадмтехнадзор около 200 сообщений через мобильное приложение «Народный инспектор», которое является частью портала «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С начала мая 2018 года в территориальный отдел №29 Госадмтехнадзора Московской области поступило около 200 сообщений от «Народных инспекторов» о фактах размещения автомобилей на участках с зелеными насаждениями, детских площадках и создания помех для вывоза мусора. К административной ответственности в виде штрафов привлечено 135 собственников транспортных средств», - сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Уточняется, что штраф за размещение транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на участках с зелеными насаждениями составляет от 1 до 5 тысяч рублей на физических лиц, и от 30 до 100 тысяч рублей на юридических лиц; на детских, игровых и спортивных площадках - 5 тысяч рублей на физических лиц, и 100 тысяч рублей на юридических лиц.

«В администрацию городского округа Красногорск направлены письма о необходимости установки ограждений, препятствующих заезду автотранспорта на участки с зелеными насаждениями и газоны по наиболее проблемным адресам», - заключается в сообщении.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.