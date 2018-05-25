РИАМО - 25 мая. Для выявления несанкционированных мест отдыха у воды и для предотвращения несчастных случаев в водоемах Подмосковья спасатели с начала сезона провели уже более 400 рейдов, на данный момент на учете в регионе стоят 110 пляжей и 184 места отдыха, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Для выявления несанкционированных мест массового отдыха людей у воды и предупреждения несчастных случаев сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями других ведомств и служб проводятся рейды и патрулирования. С начала навигационного периода проведено более 400 рейдов», – говорится в сообщении.

Сейчас на учете в ГИМС Московской области состоит 110 пляжей и 184 мест отдыха у воды, находящихся в 34 муниципалитетах: в Воскресенском районе, Дмитрове, Истре, Клину, Коломенском округе, Красногорске, Луховицах, Можайске, Наро-Фоминском округе, Ногинском, Одинцовском районах, Ликино-Дулеве, Павловском Посаде, Пушкинском районе, Рузском округе, Сергиево-Посадском, Серпуховском, Солнечногорском районах, Ступине, Талдомском районе, Шатуре, Щелковском районе, Дубне, Егорьевске, Кашире, Мытищах, Озерах, Подольске, Фрязине, Химках и Электростали.

«Руководителями муниципальных образований предложено к открытию три дополнительных пляжа: в Новосельцеве на канале имени Москвы, городском округе Серебряные Пруды – в акватории реки Осетра на территории парка культуры и отдыха «Серебряный» и в Ступине, на улице Белописоцкой («Котлован»), а также 12 дополнительных зон отдыха в Одинцовском и Раменском районах и городских округах Долгопрудный, Домодедово, Красногорск, Мытищи, Озеры, Подольск, Ступино, Фрязино», – добавляется в сообщении.

Кроме того, для обеспечения безопасного отдыха людей на водных объектах сотрудниками ГИМС ведется активная профилактическая работа, особое внимание при этом уделяется работе с детьми. В образовательных учреждениях, детских оздоровительных лагерях, лагерях с дневным и сезонным пребыванием инспекторы проводят уроки безопасности, объясняя детям в теории и на практике правила поведения на водных объектах и оказания первой помощи пострадавшим. На сегодняшний день проведено 5 355 профилактических мероприятий.

Во время летних каникул в Подмосковье проведут акцию «Научись плавать» с привлечением профессиональных инструкторов и специалистов. В прошлом году удалось привлечь к акции более 37 тысяч детей в 547 образовательных организациях региона, что позволило значительно снизить уровень гибели и травматизма детей на водных объектах.

За последние два года гибель людей на водных объектах Московской области уменьшилась на 17%.