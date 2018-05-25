РИАМО - 25 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против предложения забирать часть доходов у столицы в пользу других регионов России, поскольку при таком перераспределении потеряет не только город и его жители, но и вся страна.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил изымать у Москвы часть налоговых доходов и распределять ее между регионами в целях выполнения майских указов президента.

«Отбирать и делить» — не так давно в нашей истории это было чуть ли не национальной идеей. Но с каждым разом в результате такой практики пирог для дележа становился все меньше. Я против и такой практики, и таких идей, которые, к сожалению, имеют свойство очень быстро превращаться в реальность», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр пояснил, что, во-первых, бюджетная обеспеченность Москвы с учетом уровня заработной платы, реального количества населения и огромных, но вынужденных расходов на транспортную инфраструктуру нисколько не выше многих других регионов.

Во-вторых, вопреки стереотипам, налог на прибыль крупных компаний не концентрируется в Москве, а распределяется между регионами пропорционально числу работающих и стоимости основных фондов, добавил градоначальник.

«И, в-третьих, изъятие доходов у Москвы приведет к торможению развития экономики региона и снижению финансирования социальной сферы. В результате потеряют все — и москвичи, и город, и страна», - заключил Собянин.

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