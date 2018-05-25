РИАМО - 25 мая. Тверской суд Москвы арестовал сотрудника штаба Алексея Навального Николая Ляскина на 15 суток, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Суд признал Ляскина виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста», - сказал собеседник агентства.

Пятого мая в ряде городов России состоялись протестные акции, приуроченные к инаугурации президента РФ. В Москве акция, не согласованная с властями города, прошла на Пушкинской площади. По официальным данным, в московском несанкционированном митинге приняли участие 1,5 тысячи человек, в ходе мероприятия были задержаны порядка 300 человек.

В частности, за организацию несогласованной акции в центре Москвы задержали Навального и его соратника Николая Ляскина.

Позднее столичный суд арестовал Навального на 30 суток за организацию незаконного митинга и еще на 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.