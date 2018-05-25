РИАМО - 25 мая. В многофункциональных центрах Подмосковья теперь можно получить транспортную карту «Стрелка» со льготной тарификацией, в настоящее время услуга доступна в 73 МФЦ, а до конца мая к ней подключат все центры Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов, в конце февраля в Подмосковье был запущен пилотный проект по выдаче карт со льготной тарификацией в МФЦ трех муниципалитетов. Он оказался удачным и востребованным, кроме того в Минтранс поступали обращения жителей региона с просьбой рассмотреть такую возможность.

«В целях доступности приобретения карт «Стрелка» школьниками, студентами и военными пенсионерами мы подключили многофункциональные центры области к выдаче льготных карт. До конца месяца к системе будут подключены все МФЦ, сейчас это 73 центра», – сказал Иванов.

Как отметил президент АО «УЭК» Михаил Казаков, по многочисленным просьбам пассажиров был реализован функционал выдачи льготных карт почти во всех МФЦ Московской области.

«Теперь каждый учащийся или военный пенсионер сможет выбрать ближайший центр и оформить с его помощью льготную карту. Такие сервисы повышают качество предоставляемых услуг. В скором будущем через МФЦ можно будет восстановить защитный код карт, а также совершить возврат и обмен карты», – добавил Казаков.

Карты «Стрелка» льготной тарификации введены в обращение в январе 2016 года. В 2017 году по картам учащегося совершено 42 миллиона поездок. Каждая четвертая поездка по карте в регионе – льготная. При оплате проезда единой транспортной картой «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действует скидка 50%, а с 36-й поездки скидка на проезд составит 99%.

«Для получения льготной карты необходимо подать заявление через региональный портал государственных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru) или по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/#services/info?id=19498@egService», – заключается в сообщении.