РИАМО - 25 мая. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в соцсетях три пары билетов на концерт «Самсон и Далила» в рамках Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского, который стартует в подмосковном Клину 5 июня.

«Разыгрываем билеты на Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, который пройдет с 5 по 11 июня в Клину. Отдаем вам три пары билетов на концерт «Самсон и Далила» К. Сен-Санс (6 июня)», – говорится в сообщении группы «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте».

Для участия необходимо сделать репост конкурсного сообщения и быть подписанным на сообщество «РИАМО в Москве». Победителей редакция определит случайным образом 30 мая.

При этом РИАМО оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

На фестиваль приедут постоянные и новые участники, среди которых Денис Мацуев, Юрий Башмет, Дмитрий Бертман. В этом году фестиваль станет частью франко-российского форума «Трианонский диалог». Первые дни фестиваля станут днями Франции.

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