РИАМО - 25 мая. В финале VI Московской областной олимпиады «Умники и умницы», который состоится 29 мая в музее-заповеднике Александра Пушкина в Больших Вяземах, выступят 38 десятиклассников из 28 муниципалитетов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина «Большие Вяземы» 29 мая состоится финал VI Московской областной олимпиады всероссийского интеллектуального движения «Умники и умницы», посвященный 190-летию со дня рождения Льва Толстого. 38 десятиклассников из 28 муниципальных образований Московской области будут бороться за право участвовать в одноименной телевизионной игре», – говорится в сообщении.

Тема финала – «Лев Толстой – великий писатель и мыслитель». В ходе игры ребята продемонстрируют свои знания в области литературы, истории, искусства, краеведения, логическое и творческое мышление, находчивость. Ведущие игры – советник губернатора Московской области Нармин Ширалиева и ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации (НРА) Алексей Гусев.

Знания участников будут оценивать министр образования Подмосковья Марина Захарова; заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД РФ, автор и ведущий телевизионной программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский; директор музея-заповедника Пушкина «Большие Вяземы» Александр Рязанов.