РИАМО - 25 мая. На юго-востоке Москвы спасатели достали из воды мужчину, у которого свело мышцу ноги, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 14:30 спасатели поисково-спасательной станции «Кожухово» во время патрулирования обнаружили в воде мужчину, который просил о помощи. Мужчина 1969 года рождения решил искупаться, но у него свело мышцу ноги. Происшествие произошло в 15 метрах от берега», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели доставили мужчину на станцию, оказали ему первую помощь и вызвали бригаду «скорой».