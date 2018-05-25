РИАМО - 25 мая. В подмосковных Мытищах в предстоящие выходные, 26 и 27 мая, состоится социальная ярмарка «Ценопад», свои товары представят на ярмарке 18 регионов России, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Завтра на Центральной площади в городском округе Мытищи начнет свою работу социальная ярмарка «Ценопад». На ярмарке, которая пройдет с 26 по 27 мая организовано 35 торговых мест», - отмечается в сообщении.

Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, на этот раз в ярмарке примут участие фермеры более чем из 18 регионов и представят большой выбор продуктов по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%.

«На «Ценопаде» покупатели смогут приобрести крымскую клубнику и черешню, казахский рахат, тамбовское сало, яблоки и домашнюю птицу, цветы и саженцы из тепличных хозяйств Московской области, поделки ручной работы, шерстяные изделия, а также молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия, овощи и многое другое», - добавил министр.

27 мая с 10:00 до 19:00 на ярмарке «Ценопад» в Мытищах будет действовать акция «Товар дня», скидка на товары, участвующие в акции, составит от 10% до 30%.