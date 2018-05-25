РИАМО - 25 мая. Более 3 миллионов рублей недостачи обнаружили в букмекерской конторе на Люсиновской улице в Москве, проводится доследственная проверка, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В полицию обратился мужчина 1969 года рождения, который сообщил о пропаже крупной суммы денежных средств из букмекерской конторы в ходе проведенной инвентаризации.

«В букмекерской конторе, расположенной на улице Люсиновская, дом №2, в ходе проведения инвентаризации обнаружена недостача денежных средств в сумме около 3 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, добавил он.