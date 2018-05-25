РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. В Балашихе школьные лагеря дневного пребывания подготовили к приему детей, комиссия уже проверила спальни, столовые и игровые комнаты, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В мае мы завершили проверку школьных лагерей дневного пребывания на безопасность. Специальная комиссия проверила состояние столовых, медицинских кабинетов, спален, игровых комнат и эвакуационных выходов. К приему детей школьные лагеря полностью готовы», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в состав комиссии вошли представители городской администрации, Роспотребнадзора, полиции, МЧС, врачи и специалисты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

«Лагеря дневного пребывания в Балашихе будут работать на базе 45 школ, в них отдохнут около 3 тысяч детей. Первая смена начнется 1 июня, всего их будет три», – сказал Юров.

Каждая смена продлится 21 день и будет иметь свою тематику. Для детей организуют занятия робототехникой, тематические мастер-классы, творческие занятия, спортивные игры на свежем воздухе.